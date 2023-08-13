對於副總統賴清德此次過境美國，彭博報導的英文很講究，是「Taiwanese Vice President」，應該要讀懂美國的立場，這味道很明顯。

副總統賴清德12日啟程出訪巴拉圭，台北時間13日上午8時35分抵達紐約，AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）及我駐美大使蕭美琴將前往接機。

對此，前立委郭正亮13日在中天電視《中天辣晚報》表示，賴清德這次過境美國的任務，就是要讓美國了解，他沒有美國想的這麼危險；所以基調是倒過來的，不是要得分，而是要扭轉有些人對他的不信任，目的是不一樣的。

郭正亮提到，紐約時報寫一篇文章，認為賴清德此行是「低調之旅」，證明他也可以維持台灣現狀，郭說，很少看到有外媒會這報導。

另外，郭正亮也分析，彭博報導的英文很講究，不是用台灣副總統，而是「Taiwanese Vice President」，應該要讀懂美國的立場。也就是美國人並不認為台灣是主權獨立的國家，跟台灣也沒有邦交，所以用「Taiwanese Vice President」。這跟立陶宛上次一樣，駐立陶宛台灣代表處，英文是用「Taiwanese Representative Office in Lithuania」。

郭正亮直言，這是一而再、再而三地告訴你，就是低調之旅，你是代表「住在台灣的台灣民眾」的副總統，且紐約僑宴也不能公開，就算見到議員也是回到台灣才能公布照片，這味道很明顯。