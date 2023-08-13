大陸開放團客赴78國旅遊，但尚未開放台灣，行政院長陳建仁近日表示，歡迎陸客體驗台灣，也願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊。綠營側翼醫師吳欣岱卻說，這就像是你要一個人脫離毒癮，卻譴責勒戒所不給他毒品是一樣的道理。國民黨台北市議員李彥秀指出，83.7％的主流民意贊成推動兩岸健康有序交流，如果沒有去年來自大陸的順差，台灣更已是逆差國，直批把中國大陸市場當成毒癮的說法難以令人信服。

「發展觀光不能只靠意識形態，抹紅貼標籤更不是台灣美麗的風景！」李彥秀今(13日)在臉書發文質疑，把中國大陸市場當成毒癮的說法難以令人信服。她提到，在野時，蔡英文說「ECFA是糖衣毒藥」、「如果執政公投廢ECFA」；執政後，深怕對岸終止ECFA。ECFA設計有「壟斷機制」，兩岸協商未獲共識，發出終止通知當天起180天，ECFA即失效。蔡英文執政至今有14個180天可以終止協議，民進黨卻不曾用過。

李彥秀指出，真相是，台灣對中國大陸、香港2022年貿易順差高達1,004.4億美元，只比2021年1,046.8億美元略低一些；若按照陸方統計，台灣對中國大陸的順差更高達1,565億美元。「如果沒有去年來自中國大陸的順差，台灣已是逆差國（2022年台灣整體貿易順差514.1億美元）！」

李彥秀強調，陳建仁近日說，歡迎陸客體驗台灣，將優先恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，近期定案後，將對外公布相關方案。如果依照吳的思考，與中國大陸經貿、文化交流就是「染毒」，就應該全面終止；民進黨政府也中毒頗深，吳應該把矛頭指向蔡英文、陳建仁才對。根據陸委會最新官方民調結果，83.7％的民眾贊成推動兩岸健康有序交流，這就是台灣的「主流民意」。

「我們還是樂於提出好的觀光政策討論！」李彥秀表示：1.強化台灣國際宣傳力道，吸引各國旅客來台。2.加速修整硬體，加強多語言指標、無障礙設施的規劃，讓台灣觀光設施跟上台灣美景的水準。3.軟體上透過舉辦國際大型活動、賽事，讓台灣出現在世界的行事曆。4.正視疫情後觀光產業人力不足的問題。從產學結合開始，好好補足觀光產業人力，甚至讓國際觀光產業的人才願意來台！

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