20：06東南部海域規模4.7地震 最大震度3級 20:152023/08/13 中時新聞網 陳又瑞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局公布地震報告。（翻攝自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據氣象局地震報告，晚間20時6分台灣東南部海域發生規模4.7地震，深度13.5公里，震央為台東縣政府南方107.9公里，位於台灣東南部海域，各地最大震度屏東縣3級、台東縣1級。 agnes b.推出台灣限定鏡像字T恤 越南茶混台灣茶賣「狂噱2429萬」 無良奸商栽了下場慘 FTIsland巡演安可場只給台灣！李洪基「收粉絲告白」狠拒：我不行 #東南部海域 #地震 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 小突兔公益路跑助惠明 2千人熱情參與 17:452023/08/13 財經 紐時：陸艦艇軍機頻繁擾台 試探台灣警惕性 18:472023/08/12 政治 高捷盃籃球參加人數創新高 打造南台灣籃球嘉年華 17:012023/08/12 生活 建立有機蔬菜品牌 這個阿兜仔從商人變台灣種菜郎 17:002023/08/13 財經 中南部有感！9：43南部海域規模5.9地震 09:592023/08/13 生活 暑假最燒腦活動！小朋友穿上警察制服學指紋鑑識技巧 15:292023/08/13 生活 AI恐淪搶水怪物？Google、微軟進駐蓋數據中心 台灣竟然零防備 05:002023/08/13 財經 台灣食品找到新大陸！他曝美國1數據超震撼 「這一味」成搶手貨 07:002023/08/13 財經 刊全頁廣告歡迎賴清德 華府信賴會長：唯一值得大家支持的候選人 16:172023/08/13 政治 紐時：賴清德低調過境美國 無計畫會見重要議員 08:152023/08/13 國際 台鐵EMU3000型列車命運多舛 座椅遭嫌硬今又被噴漆 13:142023/08/13 生活 陳美鳳遇「小黃司機行為怪異」 急逃下車：難怪前乘客看我 08:422023/08/13 娛樂 蔡規賴隨 柯建銘： 展現台灣堅持民主、維護印太和平決心 13:572023/08/13 政治 台漫大阪看得見 漫畫雜貨屋開張 15:462023/08/13 生活 用鏡頭看台灣》清泉崗航空嘉年華 10萬人一睹戰機風采 21:152023/08/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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