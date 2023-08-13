知名百萬網紅團體「這群人」的成員之一尼克，日前攜妻子Ashly、妹妹及其他工作團隊成員一同到日本旅遊、拍片。誰料過程中竟有一位男子對尼克妹做出「掀裙襲臀」等性騷擾的舉動，當下立即報警處理，尼克妹也於今(13日)在社群上發文回應了。

YouTuber團體「這群人」以經典語錄系列影片走紅，擁有逾375萬名粉絲支持，而成員之一的尼克與妻子Ashly感情甜蜜，也另開頻道分享生活日常。誰料，昨(12日)尼克更新一則題為「請幫幫我們！尼克妹在日本被騷擾」的影片，其內容提及幾人在日本的旅遊過程中，突然有一名男子直接伸手掀開尼克妹的裙子，甚至還抓尼克妹的臀部，雖然當下已報警處理，不過因語言不通，加上日本警方不方便讓他們調閱監視器，才會想透過影片發聲，並藉由網友分享，盡速抓到犯人。

請幫幫我們！尼克妹在日本被騷擾。（影片來自尼克&ASHLY YouTube，如被移除請見諒。）

身為當事人的尼克妹今日也在社群上發文，首度針對此事作出回應，其內容除了還原事件發生的當下情況，也吐露心聲，「當下除了驚恐跟錯愕，真的講不出一句話。」直言很難想像會在人潮眾多的觀光景點遇到這種事。另外，她也怒批：「那個人性騷擾完後還在我附近徘徊，沾沾自喜的看著我，更甚之毫無羞恥心的與鏡頭打招呼，對我露出噁心的笑容，臉上沒有一絲悔意。從沒看過這麼囂張的人，這讓我又害怕又氣憤。」

此外，尼克妹也對爭議聲做出回應，一一指出：「不管我穿什麼，都不能成為別人合理性騷擾的理由」、「我們唯一能做的只能紀錄他們的長相」、「苦於沒有證據，我們只能盡可能的收集長相、車牌並報警。」並於文末強調：「希望大家此生都不要遇到這種事，出國在外保持警惕，注意安全！」貼文PO出後，也有不少網友在底下留言聲援尼克妹，指出：「不要檢討受害者的穿搭，女生也有穿衣自由。」

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