著名的空戰電影《捍衛戰士:獨行俠》當中，獨行俠所率領的戰機群，為了躲避敵人雷達與防空網，以極低的飛行高度入侵，甚至穿越橋洞，這當然戲劇化的誇張呈現，但也抛出一個問題，戰鬥機能安全飛行的高度可以多低？為什麼戰鬥機必須低空飛行？

戰機世界(Fighter Jets World)報導，一般來說，噴射戰鬥機的安全環境在高空，現代噴射戰機可以輕鬆的達到50,000英尺(15240公尺)或更高的高度。但是低空就相當考驗飛行員的反應能力，現代噴射戰機的巡航速度大約在980公里/小時，低空飛行的反應時間相當短，因此需要適當的訓練和大量的漸進練習，才能安全且極低地飛行。

在冷戰的「美好時光」期間，中立國瑞典由於沒有北約組織能夠倚仗，他們的防衛任務完全靠自己，飛行員需要擔任反擊任務，為了迴避華沙公約的雷達網，他們的低空高度非常的低，在海上允許的最低高度為10公尺，約3層樓高；而陸地上的最低高度僅20公尺，也就公寓6層樓的高度。即使在超音速的情況下也是如此。

特別是當時的電子科技還不到如今的水準，戰機並沒有地貌警報系統，飛行員往往需要目視來判斷安全高度，雖然瑞典平安的渡過冷戰，但是在此期間，瑞典空軍訓練事故中損失了 600 多名飛行員，考慮到人口稀少，這是個極大的損失數字，低空飛行的難度與危險，從此可見一般。

以下是戰鬥機低飛的任務與原因：

1. 避免被發現：地面戰鬥人員在最後一刻看到了飛機，當他們做出反應時，飛機早已遠離了。

2. 近距離空中支援：通過低空飛行，他們可以準確地將無導引炸彈、火箭彈投向目標，有些噴射機專精於低空打擊，比如致命A-10「疣豬」(Warthog)攻擊機，它可以使用機鼻下的GAU-8/A 復仇者 30公釐7管機砲，在戰場上徘徊打擊長達兩個小時，消滅敵方車輛和人員。

3. 避免被雷達探測：通過低空飛行並利用周圍的山丘和山谷，低空飛行的飛機可以避免被敵方雷達探測到。

4. 低空偵照：對敵方陣地與環境拍攝與調查。

北約組織規畫了好幾個低空訓練場，比如加拿大的拉布拉多省的鵝灣(Goose Bay)，此處地廣人稀，面積 144,000平方英里(約372,958平方公里)，人口只有 3萬人，地形與俄羅斯許多地區相似。唯一的戰術轟炸靶場可以距地面30.5公尺的超低空飛行訓練、超音速飛行區，以及常規炸彈、精確導引彈的轟炸靶場。

美國加州死亡谷國家公園的「星戰峽谷」，是著名的低空飛行訓練場。(圖/許劍虹攝)

除了鵝灣之外，還有美國加州與內華達州之間著名的「星戰峽谷」，也是低空飛行訓練的主要場地，許多航空迷經常在山谷的高處拍攝訓練中的戰機，而戰機與拍攝者的高度幾乎一致。

再來就是英國威爾斯馬漢萊斯附近的低空飛行區7T(LowFlying Area 7T,LFA7T)，也被稱為馬赫谷或音速峽谷，航拍迷可以等到戰機在自己的腳下，高速的飛掠山谷地帶。