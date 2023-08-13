李在真狂送粉絲福利。（鄧博仁攝）

崔敏煥對於巡演首場末場都在台灣演出非常幸福。（鄧博仁攝）

韓國知名樂團「FTIsland」今年4月才在台舉辦暌違5年的演唱會，相隔113天他們再訪寶島舉辦安可場，今（13日）晚在台北國際會議中心（TICC）開唱，3000張門票依舊秒殺，可見他們的超高人氣，鼓手崔敏煥開心表示，這次巡演「RE： FTISLAND」的第一場跟最後一場都是獻給台灣，非常幸福，主唱李洪基補充「上次來台演出後，得到『要我們再來』的反饋是最多的，所以安可場就特別只到台灣」，還笑問「還是下次在台灣直接舉辦2場吧，這樣做好像比較適合齁」。

上次登寶島開唱時，因為很多粉絲私訊他哀號沒買到票，李洪基便承諾歌迷下次來台演出，「就算坐不滿，也保證會升級到大一點的場地」，不過因為台灣其他場地沒有合適的檔期，今天依舊和4月在同個地方，李洪基一開場就貼心提醒，因為考慮到演出場地，歌單有稍做調整，「拿掉了一些坐著享受有點遺憾的歌曲，不過大家不用擔心，接下來還是有很多歡樂的歌曲，想站起來也隨時可以站起來，輕鬆愉快地享受」，因為他們每次來台灣都要唱當年以空耳「到南部弄假牙」紅遍全台的〈壞女人〉，李洪基說「不知道為何那首歌那麼有名，上次我們有唱了，粉絲說想聽其他首，所以這次就換了一下歌單」。

FTIsland相隔113天再訪寶島舉辦安可場。（鄧博仁攝）

李洪基大秀好歌喉。（鄧博仁攝）

此次台灣粉絲也精心準備了3大應援回饋3人的賣力演出，當他們在準備不插電抒情歌舞台時，台下歌迷先是舉起彩虹星星燈海應援，讓他們直呼「真的好漂亮喔，唱歌之前我們可以先拍照留念嗎？」甚至還逼問粉絲「是誰的點子呢？」最後安可環節，粉絲也舉起了「歐爸，我們現在是常常見面的關係了」的手幅，李洪基不忘笑說「那你們趕快寫信給我們公司」，之後粉絲再舉起「今天開始是第一天」的排字應援，並全場大合唱〈告白〉，讓3人感動不已，結束後李洪基不改毒舌本色反嗆「我們算是交往的關係了嗎？但我是不行的，對不起」。

李洪基不改毒舌本性反嗆粉絲。（鄧博仁攝）

而他們也將在下月推出新專輯回歸歌壇，李洪基除了不斷介紹新歌之外，也指著自己的一頭紅髮笑說「就是為了新專輯的新髮色，想要看起來更年輕一點」，現場更清唱了副歌給台灣粉絲聽，甚至還提前劇透自己最近開始彈吉他了，立刻跟一旁的客座吉他手借來自彈自唱一小段，他也表示，下個巡演「 HEY DAY」在2周後也即將從首爾開跑，希望也有機會來台開唱，還沒結束今晚的演出就不忘跟台灣歌迷先預約下次，並稱「每次來台都覺得自己得到很多很好的能量，我們下下周在韓國的演唱會也一定會表現得很好的，謝謝你們」。