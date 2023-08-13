韓國男星閔旴赫前段時間因出演電視劇《車貞淑醫生》受到關注，暖男形象擄獲大票女粉絲的心，過去曾是職棒選手的經歷也被挖出，當時負傷退役讓球迷直呼可惜。日前閔旴赫受邀實境秀《全知干預視角》，意外透露家裡遇到詐騙，一家人25年存款全被拿走；所幸在父親鼓勵下，他振作起來繼續奮鬥。

閔旴赫在劇中風度翩翩的暖男形象，雖然沒有被女主角青睞，但成功圈粉無數，也成為許多綜藝節目爭相邀請的對象；日前閔旴赫在《全知干預視角》聊到他的家庭背景，提到家裡原本開餐廳維生，但父母太慷慨大方，因此賺不了太多錢。

本來就沒有很富裕的家庭，沒想到還遇上離譜詐騙事件，閔旴赫表示，父母為了買房存了25年存款，買房前想著再投資看看能不能多點錢；豈料，遇到詐騙，全家人25年的存款全被捲走，最後也沒有把錢拿回來。

閔旴赫日前在節目上分享家裡遇到詐騙，全家存款被騙光的故事。（圖／摘自MBC韓綜《全知干預視角》節目影片）

閔旴赫一家人被詐騙集團騙走錢後，還來不及悲傷，父親立刻跳出來安慰家人們，「我們何時有錢過？重新開始就好了」，一句話就讓全家人振作起來。而閔旴赫也記著父親說過的話，成為他一直奮鬥的精神指標。

其實閔旴赫曾經是韓職LG雙子隊外野手，但成為球員半年時間就因傷不得不退役；他不當球員後轉戰演藝圈，有當過歌手、男團成員但都沒大紅，直到接觸音樂劇，才慢慢打開知名度，還獲得出演電視劇的機會，終於在《車貞淑醫生》播出後，嘗到走紅的滋味。