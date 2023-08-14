哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。哥倫比亞檢察官今天則宣布，向其中一名女童的繼父提出性侵害指控。

路透社報導，這些維托托族（Huitoto）孩童5月1日搭乘的小飛機失事墜毀，機上3人不幸罹難，其中包括他們的母親和另外2位成年人，4名孩童則於叢林中流浪40天，最終倖存獲救。

5月一架哥倫比亞小飛機墜毀亞馬遜雨林，4位原住民孩童在叢林流浪40天獲救，13歲長姊功不可沒，不過傳出這名女童長期被繼父拉諾克（Manuel Ranoque，上圖）性侵，拉諾克也已經被捕。（資料照／美聯社）

檢察官透過聲明指控拉諾克（Manuel Ranoque）性侵害他的13歲繼女。這名13歲女童被各界普遍認為，確保自己和弟妹們在亞馬遜地區長達5週的磨難中成功存活，並成為全球新聞頭條。

根據檢方聲明，昨天遭到逮捕的拉諾克被指控，從繼女10歲起就性侵害她。

「每日郵報」（Daily Mail）稍早報導，哥倫比亞檢方證實32歲的拉諾克已被逮捕，他是墜機生還4位孩童中的1歲和4歲男童生父，以及9歲和13歲女童的繼父。

路透社今天無法聯繫到拉諾克或他的律師要求置評。

這些年齡介於1歲至13歲間的孩童於6月10日獲救後，住院治療超過一個月，自此就一直由哥倫比亞的兒童福利機構照顧。檢察官聲稱，孩童是在兒福機構首度被懷疑曾遭性侵害。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1120813

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