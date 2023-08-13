張立昂和劉奕兒主演的戲劇《鬼之執行長》，日前剛殺青、播畢，近日舉辦殺青宴，未料張立昂爆出喝醉後在住家附近大鬧，鄰居報警後被上銬帶走，對此，經紀人也代為道歉，「非常抱歉做了不好示範。

張立昂喝完殺青酒後，在住家附近大聲吼叫，還拍打鄰居家門，警察到場後仍不配合勸導，因此被上銬帶回警局，對此，他的經紀人表示：「不好意思，on檔戲的這幾個月來拍戲壓力真的很大，殺青後朋友們幫忙慶祝，比較放鬆的情況下不小心就喝醉，已經有趕緊向鄰居道歉。酒後失態做了不好的示範，感到相當的懊悔與抱歉，不好意思，私人行為驚動到大家。」

其實，這不是張立昂第一次酒後失態，2018年拍完《三明治女孩的逆襲》後，也在殺青宴上喝醉，當時女助理送他回家時，被拍到拉扯畫面，他事後澄清沒有曖昧行為，也對女助理感到抱歉，並承諾以後若有殺青宴「絕對滴酒不沾」，沒想到這次卻又因酒誤事。