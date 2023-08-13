侯競辦發言人黃子哲。（本報資料照片）

國民黨總統參選人侯友宜主張重啟核四，民進黨立委賴品妤回應「重啟個屁」，遭侯競辦發言人黃子哲質疑「是否擋到家族財路」，賴品妤今強調，根據雲豹自行發布的說明，父親賴勁麟持有的股權不到總數的1％，不僅並非大股東，更遑論是家族企業。對此，黃子哲再批，兼這麼多家的董座還有前立委身分，若不算什麼大股東，那難道只是個「大門神」嗎？雲豹小公主是不食人間煙火？還是來提油救火？

黃子哲表示，民進黨立委賴品妤抱怨說，她的父親賴勁麟只是個「領月薪的董事長」，這實在非常可笑與諷刺，不知道這個聽起來很委屈的月薪是多少？如果沒有區區的「領月薪董事長」爸爸，賴品妤現在會是個立委嗎？

黃子哲指出，這個領月薪董事長的公司，可是資本額20億元的「雲豹能源」上市公司，賴父還身兼另外18家子公司的董事長，登記資本額總計高達63億多元，賴品妤覺得賴勁麟持有股權不過1％，並非大股東，那兼了這麼多家的董座還有前立委的身分，若不算什麼大股東，那難道只是個「大門神」嗎？雲豹小公主是不食人間煙火？還是來提油救火？

黃子哲直言，賴品妤還說不公開反核就是失職的政治人物，是在打臉同黨賴清德主席的核電備用說嗎？賴品妤還指出，侯友宜2030年減碳台灣，再生能源配比27％，與民進黨政府的30％規劃大同小異，是認同民進黨，這根本是斷章取義、混淆視聽。

黃子哲強調，除再生能源外，侯友宜在2030年的核能佔比是12％，排碳能源(燃油、媒、氣)比民進黨規劃的少11％，預估可以降低排碳約20％，以核減媒、以綠永續，更能穩定供電與邁向淨零排放的目標，原來「雲豹小公主」，還是個「歪樓小公主」，這背後究竟還有多少貓膩，讓大家繼續看下去。