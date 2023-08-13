由於西南風影響，明（14）日中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷，午後大台北、東北部地區及其他山區易有局部短暫雷陣雨。氣象局表示，本周天氣時晴時雨，周三到周五（16日至18日）最不穩定，西半部有局部大雨，周末（19日）後雨勢趨緩、回歸典型夏季天氣。氣象達人彭啟明提醒，中颱蘭恩明後天將逐漸接近、侵襲日本，未來2至3天前往關西以及名古屋一帶的遊客要特別注意。

彭啟明提到，蘭恩颱風明後天可能逐漸接近並且侵襲日本，未來2至3天要前往日本的民眾應注意影響，特別是前往關西、名古屋一帶的民眾，朵拉颱風預估將是遠洋北轉，且強度逐漸減弱，對台灣天氣並沒有影響。彭啟明說明，短時間內來看沒有颱風影響台灣的預測，暫時不必擔心有颱風侵台。

氣象局分析未來天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局指出，明天中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致多雲到晴，午後因熱力作用，大台北、東北部地區及其他山區易有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，預測各地高溫約在31到35度，其中大台北、桃園、苗栗、花蓮縱谷及台東有局部36度高溫發生之機率。

氣象局說明，周二（15日）中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後大台北、東北部地區及其他山區應注意有局部短暫雷陣雨；周三至周五西南風影響，台灣附近水氣及不穩定度增加，西半部地區降雨機率偏高，有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其他地區雲量也增多，午後有局部短暫陣雨；周六、下周日（19日、20日）降雨稍趨緩，各地大致為多雲的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。