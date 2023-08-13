今年第7號颱風蘭恩逼近日本，JR東海公司決定15日停駛名古屋車站與新大阪車站的區間車。日本航空公司也宣布，國內線15日將停飛240班機，估計2萬5000人行程受影響。

颱風蘭恩下午在日本伊豆群島南方朝西北前進，伴隨著暴風圈，15日逼近紀伊半島周邊，很可能登陸日本。預估一直到16日為止，從西日本到東日本可能下大雨，近畿、東海、關東甲信地區可能下起警報級大雨。日本氣象廳呼籲民眾要嚴防土石流、河川氾濫等災情。

日本放送協會（NHK）報導，JR東海公司表示，颱風蘭恩可能帶來強風大雨，東海道新幹線名古屋車站與新大阪車站的區間車15日整天停駛。此外，東京車站到名古屋車站之間的列車行駛班次將大減，普通列車全改為自由席。

至於8月14日與16日的東海道新幹線列車尚未決定實施預防性的停駛，但視天候變化可能性，再決定是否臨時停駛。JR東海公司呼籲乘客在搭乘前，注意列車行駛的資訊。

日本產經新聞報導，日本航空公司（JAL）今天宣布，受到颱風蘭恩的影響，15日的國內線有240班停飛，估計大約有2萬5000人行程受影響。此外，14日傍晚以後，以飛往大阪國際機場（伊丹機場）的航班為主，有19班停飛，大約2000人行程將受影響。

日本氣象廳主任預報官立原秀一今天下午2時（台灣時間1時）接受媒體聯訪時表示，颱風蘭恩速度非常緩慢，逐漸逼近，可能在紀伊半島登陸，紀伊半島的山區、東海與近畿為主的地區受到颱風蘭恩影響的時間可能拖長，總雨量很可能超過往年8月一整個月的雨量。

日本東部太平洋高氣壓邊緣有濕氣流入，關東甲信地區的山區等即使是離颱風中心遠的地區也可能下大雨，總雨量可能很大。此外，颱風登陸後，日本海一側上空可能雨雲密佈，氣象廳呼籲民眾要做好防颱準備。

立原表示，大多數的日本民眾自8月11日起正在度盂蘭盆節連假，這段期間移動的人潮多，正值民眾到海邊或山區度假的時節，民眾一定要提高警覺，注意最新的颱風資訊。