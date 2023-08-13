審計部公布這幾年政府編列多項特別預算以舉債因應，未償還債務餘額5兆6997億元，總統蔡英文及綠營上下強調「國家債務淨增僅4千多億元」。民進黨更在官方臉書強調「特別預算舉債根本不等於國債」，藥師林士峰及粉專「黑框作業」對此直酸，難道特別預算的舉債就不用償還？

綠營官方臉書粉專「民主進步黨」11日發文表示，近日民眾黨及國民黨多次針對政府特別預算編列以及財政紀律潑髒水，但審計部數字揭示這些指控完全就是惡意扭曲。民主進步黨強調「特別預算舉債根本不等於國債！」反批柯文哲無視第二預備金動支超過5000萬元須經議會備查的規定，刻意將經費拆分至5000萬元以下，迴避監督，甚至還笑稱：「依法迴避監督」，顯然柯文哲是知法玩法，毫無財政紀律可言。

「如果特別預算不用還，我就信你說的：特別預算舉債不等於國債。」藥師林士峰今(13日)發文酸「第一句就造謠的政黨怒嗆別人說謊，顆顆！」

黑框作業也發文質疑：這就是你們特別預算舉債2兆多的原因？特別預算舉債難道不用還？還是2024後沒你們的事了？

網友表示「哥布林相信就夠了，而且一定相信啊」、「審計部：政府多項特別預算皆舉債，公債逾5.6兆」、「特別預算也是公帑啊」、「特別預算如果不用還，建議蔡政府勞保健保也用特別預算處理一舉數得，讚讚！只有白痴才會信民進黨說法」、「民進黨的意思是說特別預算，他們党要負責就對了！」、「早就習慣這種詭辯了，以前有超買不是走私，現在就有舉債不是國債」、「只欠4000億的話，前瞻8000億怎麼來的？」