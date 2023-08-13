中華白再多點開花的情況下，13日擊敗菲律賓，在第42屆瓊斯盃收下2連勝，總教練許皓程對於白隊年輕球員不畏懼的精神相當肯定。

許皓程表示，從集訓到瓊斯盃，肯定中華白在身體碰撞上心理、身體素質成長很大，面對菲律賓職業隊，小將們也是展現不畏懼的家神，拿下勝利他以球員為榮。

對於團隊後衛人才使用上，許皓程回應，經過1個月集訓，白曜誠瘦了5、6公斤，速度有變快，加上陳又瑋服兵役晚10天加入團隊，對於球隊狀況上，全程參與的白曜誠對於球隊狀況掌握比較好，不過陳又瑋狀態也慢慢回來，瓊斯盃9天要打8場比賽是漫長的考驗，每位球員都重要，期待大家都有好表現。

此役貢獻10分的白曜誠則說，中華白隊集訓1個月，儘管時間不長，球員們都是全力以赴辛苦練習，也聽從教練指示比賽，對於許皓程說他瘦了，白曜誠笑說：「可能辛苦訓練所以瘦了，感謝呆哥（許皓程）讓我瘦身成功。」