新莊1名張姓男子日前接到1名自稱「新莊分局偵查隊重案組李組長」的電話，以假檢警的詐騙方式，請其協助警方交付真正現金，並要求購買1.5公斤黃金，做為假扣押並提供監管，男子至銀行欲提款時，經行員提醒，始驚覺有異，打電話至新莊分局找「李組長」，經偵查隊李姓員警告知其為詐騙話術，事後與警方配合逮捕2名車手。

警方表示，張姓被害人接獲詐騙集團以「新莊分局偵查隊重案組李組長」名義來電，佯稱為查緝詐騙集團成員，請其協助警方交付真正現金，其不疑有他，並於翌日15時許前往富邦銀行思源分行欲提款時，經行員提醒，始驚覺有異，故致電本分局偵查隊找「李組長」，嗣本隊李姓員警告知其為詐騙集團詐騙話術，切勿上當受騙。

上週五（11）日詐騙集團成員再次打電話給張姓被害人，仍以相同話術向被害人，佯稱為追回贓款需購買1.5公斤黃金，做為假扣押並提供監管，案經新莊分局成立專案小組，積極布線查緝，於被害人交付黃金時，當場逮捕一名許姓犯嫌，並在身上查扣手機1支、假公文一張等證物。

此時，另一名張姓犯嫌發現事跡敗露，立即逃跑，經警追逐500公尺仍將其逮捕，並扣得手機1支，全案依詐欺罪嫌移送新北地檢偵辦，並擴大溯源，積極查緝其他集團共犯到案。

新莊警分局長周振安呼籲，檢警單位均不會透過電話方式要求民眾匯款、提供帳戶資料、存摺資料等，亦不會要求其面交代保管財物，如有接獲是類電話均為詐騙，切勿輕信其言，需再三查證，本分局持續更新詐騙犯罪手法資料庫，供民眾參考、注意及防範，防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，亦可撥打110報案專線尋求警方協助。