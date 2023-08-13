隨著人工智慧技術快速發展，在最近一顆剛升空的中國遙感衛星成為首顆以AI載荷為核心的人工智慧衛星順利進入預定軌道，它將以每秒執行80萬億次浮點運算的能力大大地增強遙感衛星運行效率，以進行更為複雜的任務。

據《快科技》報導，8月10日這顆名為「地衛智慧應急一號」的遙感衛星與其他衛星一起在中國酒泉衛星發射中心發升升空，執行發射任務的是穀神星一號遙7運載火箭，總數7顆衛星順利送入預定軌道，任務圓滿成功。

報導說，地衛智慧應急一號是中國首顆以人工智慧載荷為核心、具備智慧作業系統的人工智慧衛星。它是由浙江大學與杭州地衛二空間技術有限公司歷時一年多聯合研製而成。與傳統遙感衛星不同的是，這顆衛星的核心優勢在於其自主研發的「天空地腦一體化」架構，可實現語義理解、在軌識別、智慧分割、智慧壓縮、無效資料清洗、大模型推理等星上AI能力，能有效提高遙感衛星運行效率。

簡單地說，傳統遙感衛星只是帶上了相機和感測器上天，而這顆衛星還帶了「腦子」上天。它擁有超過百億級的電晶體數量，每秒可以執行80兆次浮點運算，讓這顆衛星不再僅限於簡單的拍攝和資料收集，而是能夠實現更加複雜的任務。