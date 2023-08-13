副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國，駐日代表謝長廷今晚表示，今天日本媒體紛紛報導相關新聞。基本上都還是正面的，也有不少媒體強調他是台灣執政黨的總統候選人。日本媒體也關心中國會不會反彈，因為台海的安全和中國的軍事威脅，已經成為日本社會所注目的焦點。
賴清德昨日搭機率領特使團啟程前往巴拉圭，今天抵達過境地點美國紐約。《路透》引述消息人士指出，美國總統拜登希望賴清德的訪問「保持低調」，避免在台灣總統大選前加劇台海緊張局勢。
謝長廷指出，今天日本媒體紛紛報導了賴清德副總統過境美國 ，將出訪南美洲參加巴拉圭總統的就職典禮的新聞，基本上都還是正面的。
他舉例，讀賣新聞引用賴清德的說明，「為了讓讓國際社會理解台灣堅守民主、自由、人道，將和相同理念的國家會談。」「也讓國際社會知道為了維護印度太平洋的和平和安定，台灣正在做各種努力」，也有不少媒體強調他是台灣執政黨的總統候選人。
謝長廷強調，當然日本媒體也都關心中國會不會反彈或採取對抗措施？方式和強度如何？因為台灣海峽的安全和中國的軍事威脅，已經成為日本社會所注目的焦點。
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