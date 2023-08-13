國民黨總統參選人侯友宜日前發表能源政策，提及以核減煤、重啟核四，遭民進黨立委賴品妤開嗆「重啟個屁！」而賴品妤父親賴勁麟也被挖出是雲豹能源董事長，手上還掌握多家公司，其中不少和綠能有關，引發熱議。對於近期網路上的討論聲浪，雲豹能源12日發布新聞稿強調「如有以訛傳訛，致損害本公司品牌形象者，本公司將依法捍衛公司權益！」藥師林士峰則酸，台電瀕臨破產和雲豹賺錢無關，請不要不當聯想。

「賴勁麟董事長持股數不到1％，絕非雲豹能源大股東，遑論雲豹能源為其家族企業！」雲豹能源12日發新聞稿強調，言論自由有其界線，意見表達固無所謂真假，但虛捏事實絕非法律所能容忍。本公司為上市公司，公司治理受公眾監督，業務財務資訊均可公開取得。「近來，網路言論針對本公司之質疑，均可從公私部門之公開資訊查證，如有以訛傳訛，致損害本公司品牌形象者，本公司將依法捍衛公司權益！」

藥師林士峰12日發文提到，近日受賴品妤反核電言論被點名，賴品妤爸爸賴勁麟董事長的公司，雲豹能源，同時也是營收百億綠能公司，堪稱上市公司獲利資優生，強力聲明：言論自由有其界線，若以訛傳訛損害公司品牌形象者，將依法捍衛公司權益。對此，林士峰反諷「望周知！附帶一提，台電瀕臨破產和雲豹賺錢，沒有關聯，大家不要做不當聯想！」

網友表示「所以證明綠能產業是很棒的，不管在能源上還是政治上，都是綠能」、「綠能你不能」、「吾等鄉民也將捍衛自己言論自由的權益」、「持股不到1％可以說服董事會當董事長可真是厲害」、「第一次聽到持股不到1％可以當董事長的」、「沒有管道還真的無法投資綠能，一般人可以嗎？要喬土地，找大面積的屋頂承租，重點是剛好要有台電饋線容量，一般老百性根本無法喬到」、「真希望特偵組還在」。