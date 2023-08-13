統一獅13日靠著3名投手聯手壓制「暴力猿」打線，古林睿煬6.1局，劉軒荅1.1局、陳韻文1局同樣無失分，以2比0聯手完封樂天桃猿，單周拿下4勝1敗成績。

獅隊在3局下展開攻勢，張偉聖先靠選球上壘，1出局後林安可敲出獅隊首安，陳傑憲在2出局、二三壘有人時敲出適時安打，助隊一口氣攻下2分。

古林睿煬先發6.1局，投出4次三振、2保送，被敲4支零星安打、無失分，拿下本季第4勝並獲選單場MVP。賽後站上頒獎台，他表示，今天賽前教練團並沒有特別提醒他場上策略，只說賽前有下雨，自己要把熱身做好而已。

此役古林睿煬共投99球，改寫本季單場用球數新高，被問到體力是否能負荷？他突然「無情工商」起來，「可能我早餐都喝統一無糖高纖豆漿，給我滿滿活力。」

古林睿煬也感謝球迷沒有因為賽前下雨而離開球場，「如果我是球迷可能會直接回家不想看了，謝謝你們還在場為我加油。」