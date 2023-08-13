獲得前瞻補助81億元的前鎮漁港，近日雖引起各界不滿，但綠營卻持續護航，農業部長陳吉仲更稱要借鏡日本豐洲市場的案例，讓前鎮漁港超越豐洲市場，不過農業專家「Lin bay好油」林裕紘指出，這是兩個完全不同的東西。對此，前立委郭正亮13日就表示，「民進黨現在最大的問題就是有一些閣員爭議非常大，然後自己都沒有認知跟感覺，事實上賴清德的民調就是被你們做低的」，引發討論。

郭正亮13日政論節目《新聞大白話》中表示，「陳吉仲事實上講錯事情，或是認知錯誤，這也不是第一次了，反正陳吉仲只要多講話就是賴清德再負分，賴清德是運氣不錯，因為陳時中已經走掉了，不然這個整個內閣裡面，兩大仇恨值最大的就是陳時中跟陳吉仲」，郭正亮更提到，「像之前傳出陳時中可能當不分區，我看很多國民黨的人都欣喜若狂」。

最後郭正亮更說，「民進黨現在最大的問題就是有一些閣員爭議非常大，然後自己都沒有認知跟感覺，事實上賴清德的民調就是被你們做低的，因為很多人看到你們，就想到就是民進黨繼續執政，民進黨用的閣員竟然是這種德性，而且陳建仁還讓人家越來越覺得像蘇貞昌2.0」。