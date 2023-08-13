A salute to King Felix 🫡👑



Big night in Seattle as the @Mariners induct Felix Hernandez into the team's Hall of Fame.



📺 @FS1 pic.twitter.com/u6RdoXmfwh — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 13, 2023

Fèlix Hernandez got emotional when Adrián Beltre came to show his support 🥹 pic.twitter.com/hndRha5SqE — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 13, 2023

效力水手15年、生涯拿下169勝的「國王」賀南德茲（Felix Hernandez），13日賽前在主場球迷面前接受表揚，正式成為球隊名人堂第11位成員，在將近5分鐘的演講中，賀南德茲向家人、球隊以及所有球迷表達感謝，當多年老戰友貝爾崔（Adrian Beltre）現身儀式，賀南德茲更是情緒潰堤，忍不住落下淚水。

2005年賀南德茲正式出道，生涯累積169勝136敗、自責分率3.42和2524次三振，2009年以19勝奪下美聯勝投王，隔年雖然驟減為13勝，但自責分率2.27優於全大聯盟，仍成功問鼎美聯賽揚獎，2014年再拿下美聯自責分率王，生涯6度入選明星賽。

鈴木一朗、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）和貝爾崔等水手傳奇都出席盛宴，並透過影片向賀南德茲表達祝福，鈴木一朗不改幽默個性，開玩笑說：「儘管你打破了許多球隊紀錄，無愧於水手的王牌先發，但我的搖頭娃娃數量還是比你多一個。」

交手美東一哥金鶯，水手先發柯比（George Kirby）表現強勢，只用了103球吃下9局沒有失分，一度讓金鶯19上19下，但自家打線也對敵方投手群沒轍，雙方一路鏖戰延長賽，10局上金鶯曼卡索（Ryan Mountcastle）安打敲回超前分，水手無法突破金鶯守護神菲力克斯包提斯塔（Felix Bautista），終場0比1落敗，水手8連勝雖遭斬斷，但距離進入外卡席次只剩下半場勝差。