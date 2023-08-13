效力水手15年、生涯拿下169勝的「國王」賀南德茲（Felix Hernandez），13日賽前在主場球迷面前接受表揚，正式成為球隊名人堂第11位成員，在將近5分鐘的演講中，賀南德茲向家人、球隊以及所有球迷表達感謝，當多年老戰友貝爾崔（Adrian Beltre）現身儀式，賀南德茲更是情緒潰堤，忍不住落下淚水。
2005年賀南德茲正式出道，生涯累積169勝136敗、自責分率3.42和2524次三振，2009年以19勝奪下美聯勝投王，隔年雖然驟減為13勝，但自責分率2.27優於全大聯盟，仍成功問鼎美聯賽揚獎，2014年再拿下美聯自責分率王，生涯6度入選明星賽。
鈴木一朗、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）和貝爾崔等水手傳奇都出席盛宴，並透過影片向賀南德茲表達祝福，鈴木一朗不改幽默個性，開玩笑說：「儘管你打破了許多球隊紀錄，無愧於水手的王牌先發，但我的搖頭娃娃數量還是比你多一個。」
交手美東一哥金鶯，水手先發柯比（George Kirby）表現強勢，只用了103球吃下9局沒有失分，一度讓金鶯19上19下，但自家打線也對敵方投手群沒轍，雙方一路鏖戰延長賽，10局上金鶯曼卡索（Ryan Mountcastle）安打敲回超前分，水手無法突破金鶯守護神菲力克斯包提斯塔（Felix Bautista），終場0比1落敗，水手8連勝雖遭斬斷，但距離進入外卡席次只剩下半場勝差。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。