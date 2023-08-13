美式賣場好市多因無條件退貨服務吸引不少會員。一位男子近日在好市多購買童書，事後發現上面貼有別人的姓名貼，疑似買到退貨商品。對此，好市多回應，販售的書籍商品退貨後一律不上架販售。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，他買了《小紅帽與大灰狼》故事書，事後才發現封面貼有一張姓名貼紙，疑似買到他人退貨的書籍。

對此，許多網友紛紛回應，「我記得書類不能退貨欸，會不會是白目小屁孩拿貼紙進去亂貼」、「誇張～這當免費圖書館？」、「果然林子大了，什麼鳥都有」；不過據《TVBS》報導，好市多對此回應，退貨機制按照公司規定流程，販售的書籍商品退貨後一律不上架販售。

事實上，好市多的退貨機制過去就曾引發多起爭議，曾有人購買平底鍋，回家開箱後卻發現鍋子底部全是焦黑與污漬，有人買洗髮精組合回家，拆封後發現裡面都是清水，甚至就連要價不斐的iPhone，也有網友買回家後發現無法建立Apple ID，螢幕顯示「此iPhone已建立過太多個新Apple ID，請聯絡Apple支援」。