樂壇天后「CoCo」李玟今年7月5日驟逝，輕生原因眾說紛紜，其中她與丈夫Bruce（樂裕民）之間的問題最受到熱議，許多粉絲更直指Bruce是害死李玟的兇手。儘管Bruce出面強調李玟的死與他無關，但大多數人將李玟離開的主因歸咎他外遇，與他婚外情長達3年的洋妞女友身分也被起底。

綜合港媒報導，李玟一直給外界樂觀爽朗形象，無預警輕生離世震驚社會大眾，更對她有憂鬱症相當訝異；有知情人士透露，李玟憂鬱症最大原因就是她抓到Bruce與一名叫Molly Beth的外國女子外遇，這段婚外情長達3年，而該女的照片也在網上瘋傳。

而Bruce對外宣稱很愛李玟，但知情人士也加碼抖出，李玟與Bruce聯繫幾乎都是靠助理Rosanna傳話，還有李玟愛唱歌想要換卡拉OK系統，被以費用太高打槍的錄音流出，引起熱議；但據《香港01》報導，Bruce的友人反駁此爆料真實性，直言Bruce都有按照李玟要求，還有單據能作證。

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