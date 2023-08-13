副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國紐約與舊金山之際，中共軍方升高台海對抗情勢，解放軍東部戰區宣布，近日展開緊貼實戰的飛行訓練任務，強調「時刻準備戰鬥」。

中共解放軍東部戰區微信公眾號發布圖文消息稱，戰區空軍航空兵某旅近日展開緊貼實戰，進行多課目、大強度飛行訓練。

文章說，在指揮官一聲令下，多架戰機升空展開對抗空戰訓練。紅藍雙方抵達任務空域後緊盯對手，不斷尋找對方破綻，運用多種戰術戰法展開激烈「廝殺」，結束後飛行員赴戰術研究室回顧訓練情況，尋找弱項，糾正偏差。

東部戰區多架戰機升空展開對抗空戰訓練。（圖／東部戰區）

戰區空軍航空兵該旅領導表示，注重在日常訓練中構設實戰環境，把每一次升空都當成一次實戰，以檢驗官兵的任務規劃、態勢感知和臨機決斷能力，從而提升實戰能力，強調空軍航空兵時刻準備戰鬥。

大陸海事局昨天上午公告，將於12起至14日在東海進行軍事演習。國安人士表示，鑑於東部戰區8月接續演訓，將密切關注共軍是否採「放大版」戰備警巡模式藉機生事。

國防部則指出，截至13日早晨6時前的24小時內，偵獲解放軍軍機7架次、軍艦6艘次持續在台海周邊活動，期間沒有軍機逾越海峽中線及台西南空域。我軍運用任務機艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。