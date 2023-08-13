工程師高薪資令不少人為之嚮往，但不一定適合每個人，一名工程師在工作四年後發覺已經對工作沒有熱情，考慮趁年輕時轉職，但家人卻不太看好，讓他不知所措。貼文也引起網友們熱議，也有過來人建議先好好休息，再思考要不要轉職到自己有興趣的領域。

一名工程師在Dcard發文表示，出社會在科技業打滾了四年，最近幾個月發現被工作消磨了熱情，感覺對工作已經到了極限，沒有成就感也失去了興趣，但家人們認為如今環境不做科技業，其他行業真的是繃緊腰帶在過日子。讓他不知道要是再多熬幾年，還是趁30歲前多換跑道。

貼文引起眾人討論，「你應該是被操爆了吧，不當很累的工程師，可以找不用這麼累的坐辦公室工作」、「哪個工作行業沒有自己的地獄？不要換行了以後又發現沒比較好開始懷念科技業」、「首先要先思考，你接下來的職涯目標，然後排優先順序」、「可改當PM、業務、品保之類的」。

也有過來人分享，建議原PO可以休個長假，「請假休息好好想想，3-4年是職場倦怠嚴重期，我剛撐過」、「我在科技業10年以上，跟你有一樣的問題。最近轉戰國營，明年沒意外領了最後一包就要離職當全職考生，順便休息調養一下身體」、「你應該是被操到熱情全無，轉職PM或是去系統廠，甚至像我同學有跑去考台電、警察特考」、「我三個科技業的朋友兩個做保險，一個做房仲」、「我有學長從聯發科離職，跑去做金融交易」。