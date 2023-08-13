田馥甄今邀青峰擔任演出嘉賓。（陳俊吉攝）

田馥甄「一一巡迴演唱會」台北最終場今（13日）迎來最後一夜，特別邀請好友吳青峰擔任「畢業典禮主席」，她感性引言：「畢業生代表致詞，田馥甄要致詞但我不擅言詞，所以用一首歌獻給大家。」青峰隨後驚喜現身，2人牽手合唱〈你在煩惱什麼〉後，她感動說：「我們心很近，但肉身保持一定距離、沒有常聯絡，在這個重要時刻，你當然不能缺席。」

田馥甄接著對青峰真摯告白，感謝他為自己量身創作了〈妳〉及〈十七〉等歌：「他的人跟作品，都在我人生中、不管高峰低谷守護著我，他用作品陪伴我走過人生很需要、很低潮的時刻。」青峰也感性回應：「我們肉身真的滿少相聚，但她一直都有默默在關心我，我以她作為自己的燈塔，找到當歌手的意義。」

身為壓軸場嘉賓，青峰幽默提到自己擔綱重任的驚喜竟是「只唱一首」，比前幾場的女嘉賓少唱一首，她笑稱因為男嘉賓「重質不重量」，青峰風趣接話：「所以其他嘉賓是重量不重質。」接著喊話要對田馥甄進行「畢業考」，一連替歌迷們點了數首歌，要她隨便唱2句「敷衍大家」，連唱幾首後，田馥甄大呼：「所有嘉賓你最強了，你弄得我腋下最溼。」全場歡笑聲不斷。

今最後一夜，她不斷與滿場1.1萬名歌迷互動，為了炒熱氣氛，開場唱完〈先知〉等3首歌，田馥甄大聲疾呼：「希望今天比昨天更爽，畢竟最後一場了，讓我的心願一一圓滿好嗎！」全場尖叫吶喊，她幽默虧大家的歡呼聲「偏短偏弱」，逗笑歌迷，且開演前，她特別邀請團隊所有人齊聚合拍畢業照，圓滿留下難忘回憶。