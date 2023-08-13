當地居民跟著味道找尋，發現溪州大橋下方濁水溪河川地遭惡意傾倒雞糞、羽毛等廢棄物，臭氣薰天。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

環保局循線找到罪魁禍首，是附近的農民在做堆肥，不過任意倒在河川地上已觸法，將依廢清法處1200元以上、6千元以下罰金。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

四河局說，接獲村長通報後就派員到場勘察，初步發現廢棄物傾倒位置在溪州大橋下游，在稽查當天就豎立簡易告示牌警示，呼籲民眾不得在河川地內傾倒廢棄物。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣溪州鄉水尾村最近常有民眾聞到屍臭味，幾乎全村都聞到，味道臭到居民不敢開窗，當地居民跟著味道找尋，發現溪州大橋下方濁水溪河川地遭惡意傾倒雞糞、羽毛、菜渣等廢棄物，臭氣薰天，環保局循線找到罪魁禍首，是附近的農民在做堆肥，不過任意倒在河川地上已觸法，將依廢清法處1200元以上、6千元以下罰金。

當地村長表示，最近他電話接不停，居民以為有動物死掉，但味道又夾雜很濃的雞屎味，味道真的很難言喻，後來才發現溪州大橋下被堆置大量廢棄物，包括雞屎、雞毛、菜渣廚餘等，因此通報環保局及水利署第四河川局到場稽查。

稽查人員在現場發現是河川地上被棄置大量菜渣、樹枝、鳥類羽毛等廢棄物，至少有2處，且臭味已經維持將近1周了，就連2公里外的村莊都聞得到，而且羽毛與菜渣看似有被翻攪混合過，研判應該是農民在發酵要做堆肥。

縣府環保局表示，派員稽查結果發現應該是農民用雞糞、羽毛、菜渣等廢棄物做堆肥，汙染的地方共有2處，部分堆肥已經混進農田裡，已經請四河局調閱承租河川地的農民資料，將依廢清法開罰。

四河局也說，接獲村長通報後就派員到場勘察，初步發現廢棄物傾倒位置在溪州大橋下游，在稽查當天就豎立簡易告示牌警示，呼籲民眾不得在河川地內傾倒廢棄物，明天將請廠商協助清除，未來將設置移動監控站，取締非法行為，保護河川環境。