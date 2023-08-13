田馥甄今晚在小巨蛋舉辦演唱會。（何樂音樂提供）

田馥甄「一一巡迴演唱會」台北最終場今（13日）迎來最後一夜，她不斷與滿場1.1萬名歌迷互動，為了炒熱氣氛，開場唱完〈先知〉等3首歌，田馥甄大聲疾呼：「希望今天比昨天更爽，畢竟最後一場了，讓我的心願一一圓滿好嗎！」全場尖叫吶喊，她幽默虧大家的歡呼聲「偏短偏弱」，逗笑歌迷。

中場唱完〈底里歇斯〉等歌，她提到昨第4場邀請「前男友」許光漢擔任嘉賓，是他發完專輯2年後，首次在台灣開金口唱歌，田馥甄表示她一下台就跟2人的共同同事提到，「他唱得好像CD好穩，出了唱片怎麼不唱專場，好可惜唷」。

她隨後話風一轉，表示講完前面這些話後，突然發現，怎麼會把自己的價值觀跟想法套在別人身上，「不經大腦說出好可惜，我們工作、人生上都有很多選擇，大家都有很多意見，七嘴八舌的，我就覺醒到，我不經大腦說出了不該說出的話」。

田馥甄接著感性提到：「人都有原始的想法，比方式貪嗔癡，我覺得這是很自然的，貪嗔癡人人都有，但你要保守你的心、保守你的原意，注意你的心、注意你的念頭、注意你在網路上打出來的每個字跟每個留言，我覺得至關重要，阿彌陀佛again。」