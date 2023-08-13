今年UBA公開一級男子組冠軍政治大學，赴日參與世界大學籃球系列賽，一路闖進13日冠軍戰，面對地主白鷗大學，政大靠著最強外籍生莫巴耶（Mouhamed Mbaye）單場30分挹注下，終場以90比84力克對手，奪下本屆世界大學籃球系列賽冠軍。

政大近年在UBA打遍天下無敵手，自2021年奪下隊史首座公開男一級冠軍後，至今締造3連霸紀錄。近期政大受邀參加世界大學籃球系列賽，仍一路高歌猛進，昨（12日）在4強賽交鋒隸屬美國NCAA一級的瑞德福大學，政大無所畏懼，以79比75逆轉擊退對手，力闖最終決賽。

挾著猛烈氣勢對陣白鷗大學，政大首節就強壓對手，日本一直到剩下2分半鐘才攻破雙位數得分，首節打完政大取得30比14大幅領先，次節政大加足馬力，一度領先多達26分，半場結束仍保持21分大幅度差距，下半場白鷗大學急起直追，整個第3節攻下26分，將差距縮小至個位數。

決勝節政大再將比分差拉開10分以上，此後維持優勢到讀秒階段，儘管日本以犯規試圖凍結比數，政大仍以穩定罰球進帳分數，最終以90比84氣走地主，拿下本屆世界大學籃球系列賽冠軍，此戰轟下30分的莫巴耶則獲選冠軍賽MVP。