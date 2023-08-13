大陸男星鄧倫過往以《香蜜沉沉燼如霜》、《因為遇見你》等劇走紅，又有著「戲劇男神」的別稱，去(2022)年爆出逃稅風波，作品被下架、微博也遭到刪除，形同被封殺。至今已在網上消失1年半的他，被網友發現為綜藝節目獻「聲」，疑在為了復出試水溫。

鄧倫在演藝圈內爆出逃稅風波後，便將事業重心專注在先前投資的火鍋品牌「火社」，一時在社群上銷聲匿跡，不過仍有不少粉絲依舊期盼能再次看見他的作品。事隔1年多，鄧倫近期動作頻頻，除了日前在微博上有近況照片流傳外，也捐出不少物資給大陸河北省的淹水城市，看似要以行為翻轉負面聲浪，為復出做準備。

此外，大陸綜藝節目《上新了故宮》近日更新最新影片，就有耳力優秀的網友發現，其中負責旁白的聲音，是由鄧倫所朗誦，雖然也有網友提出不同的看法，認為或是配音者與鄧倫聲音過於相似的巧合，抑或是早已錄好而還未播出的畫面片段，在社群上掀起兩極討論聲浪。不過，仍有不少喜愛鄧倫的粉絲們認為此舉是在洩漏他復出的可能性，留言：「心向陽光，等著他歸來」、「漫漫人生，皆有迴轉。」

事實上，鄧倫去年爆出逃漏稅事件，金額高達5000萬元人民幣（約新台幣2.4億元），事後不僅代言流失、作品下架，其使用的微博帳號也被刪除。不過事後他在兒童節時有低調現身，也收下了粉絲的手寫信，全程不發一語，並未回應任何問題。