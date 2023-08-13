台中榮總13日舉辦「五方聯盟產學媒合會」，由台中榮總醫學研究部、成功大學、中興大學、中科管理局，及南科管理局攜手合作，共同參與此次盛會，以促進產學媒合及研發創新，並由五方機構首長，代表簽署合作意向書，以期加強產官學的深度合作。

上述活動邀請國家科學及技術委員會（國科會）政務副主委陳儀莊、成功大學校長沈孟儒、中興大學校長詹富智、中科管理局長許茂新、南科管理局長蘇振綱，及中華民國醫材公會全聯會理事長何英獎蒞臨。

由五方機構首長代表簽署合作意向書，並由陳儀莊擔任聯盟啟動儀式的見證人，見證五方聯盟正式啟動。

台中榮總院長陳適安指出，這場盛會彰顯了產官學合作的重要性，為台灣的生技產業，帶來更多創新動力。台中榮總醫學研究部、成功大學、中興大學、中科管理局，及南科管理局將攜手合作，促進跨領域的知識交流，推動更多優秀創新項目脫穎而出，為產業發展注入新契機

此次活動共有兩場專題演講，第一場次演講由國科會科技辦公室主任劉祖惠，介紹「生技產業資源和國家政策的發展方向」，讓與會者更深入了解產業動態和未來趨勢。第二場演講則為「生醫產業新創實務經驗分享」，由具有豐富創業經驗的醫師及教授們，分享自身在生醫產業的新創實務經驗。

此次活動也邀請30家企業共同參展，包含昆霖儀器、創甡生物科技、儕陞生化、睿生光電、東昕精密科技、可成生物科技、柏瑞醫、伊達醫療器材、歐承健、華碩電腦、瀛海矽康科技、全微精密、全日罩科技、芙姵爾生醫、賦智行雲科技、寶泓生醫、合錦科技、達勁生技、台灣恩寧、先見基因科技、普達康、明佑國際、強盛興、富貴醫療儀器、永英、優醫、宜彤彥科技、福濬生物，及宏達益企業等。

各家公司展示醫療儀器等各項先進產品，提供業者與醫界在新型器材開發、設計、運用與推廣，提供最佳媒合場域，可望加速智慧醫材產品開發，成為重要的創新研發基地。

13日下午的活動，也豐富多彩，包含主會場、展覽區、Pitch舞台、洽談區，及海報區等多個區域，五方聯盟的新創團隊，也展現他們的創新成果。

展覽區展示廠商的攤位，讓參與者能夠深入了解產業最新進展。Pitch舞台則提供廠商進行媒合的機會，展示各家的創意和產品；同時也設置洽談區供與會來賓，進行更深入的合作交流。