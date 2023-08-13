農民們早就知道輪耕作物是個好主意，現在這個概念有了新的發展。瑞士的一項研究表明，玉米是相當不錯的輪耕作物，因為它留下的土壤的微生物組，很適合小麥，當小麥種植在先前種植玉米的田地中時，小麥產量有明顯增加。

新阿特拉斯(New Altas)報導，瑞士伯恩大學(University of Bern)的艾爾布（Matthias Erb）教授與施拉比（Klaus Schläppi）教授的科學團隊發現，玉米在生長過程中，其根部會釋放出稱為苯並惡嗪類化合物(benzoxazinoids)的化學物質，它們沉積到土壤中，會促進有益細菌和真菌在土壤中的良性增加。即使玉米在收穫以後，有益的微生物群仍然留在土壤中。

實驗室測試表明，這些受到苯並惡嗪類化合物滋養的土地，對小麥相當有益。當小麥種到這些土壤以後，它們成長的情況比對照組來的更好。

在完成實驗室條件的測試後，科學團隊就到真正的農田中再重覆實驗，他們在試驗田中種植了兩種類型的玉米，一種是會分泌苯並惡嗪的普通玉米，另一種經過基因修改，不產生苯並惡嗪類化合物的實驗玉米。經過一次收成之後，在同一塊土地上種植3種冬小麥。

在兩年的時間的冬小麥種植期間，科學家發現，曾經種過普通玉米，含有苯並惡嗪類化合物的土壤，所收獲的小麥產量提高了 4%，而且這些小麥很少受到害蟲的侵擾。

事實上，科學家頗早就發現苯並惡嗪是一種天然的驅蟲劑，對歐洲玉米螟( Ostrinia nubilalis ) 幼蟲、甜菜夜蛾 ( Spodoptera exigua )、玉米葉蚜 ( Rhopalosiphum maidis )等其他害蟲，都有天然防禦功能。儘管還需要進行更多研究，但希望這些發現，也有助於減少化肥和農藥的使用。

艾爾布教授表示：「產量增加 4%， 聽起來並不吸引人，但考慮到在不增加額外投資的情況下，就能提高小麥產量是相當划算的。」

尤其重要的是，鑑於「黃小玉」(黃豆、小麥、玉米)是世界最重要的糧食，黃豆的固氮效果已是常識，如今玉米也發現改良土壤，減少病蟲害的作用，這意味著3種作物具有互補與輪耕的效果，對農業規劃者是相當重要的資訊。