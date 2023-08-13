自從中國大陸1月開放國門以來，不少旅行社將東南亞國家列為國外旅遊的首選目的地。不過近來頻頻登上微博熱搜榜的話題「緬甸旅遊業苦等中國遊客重返」、「緬甸柬埔寨來搶中國遊客了」，卻反映出這2國雖然積極爭取陸客，但在電信詐騙、人口販賣與強摘器官等惡劣事件影響下，大大抹消了陸客的出遊意願。

不少大陸網友都說不敢去，「誰嫌命長誰去唄」、「怕有命去沒命回」、「有腰子的回不來，沒腰子的去不了」，還有人質疑，「都比中國差，為什麼還要去，去扶貧嗎？」有人甚至還笑稱，「除非緬甸成為中華人民共和國緬甸省，才能下定決心去旅遊」。

柬埔寨是第一波迎來中國大陸遊客的國家。據中新社報導，柬埔寨計畫在今年達成吸引80萬至100萬陸客到訪的目標中華人民共和國，還推出了針對陸客專屬服務的「China Ready」白皮書計畫。

名列近期第3波開放團客旅遊名單的緬甸，更在7月底就已與吉林市簽署互為旅遊目的的協議，引發大陸無數網友的吐槽，有網友就調侃說，「還送貨上門了啊？這是明目張膽地送人頭嘛！」

不過據北京商報報導，緬甸與柬埔寨確實是在積極爭取陸客的歡心。今年第1季，到訪柬埔寨的陸客超過13萬人次。為了吸引更多陸客到來，柬埔寨旅遊部還鼓勵飯店、餐飲等營業場所使用人民幣進行結算。緬甸許多飯店甚至祭出6折優惠搶客。