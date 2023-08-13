第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華藍首戰對菲律賓在「新台灣人」阿巴西、阿提諾聯手拿下45分，幫助球隊旗開得勝，第2戰對日本「新台灣人」再度連線，阿巴西31分、4助攻，阿提諾18分、12籃板「雙十」數據，首節就打下雙位數領先基礎的中華藍86比68力退日本隊，維持2戰全勝不敗金身。

賽後中華藍總教練桑茂森表示，整個瓊斯盃的策略就是防守為主，從昨天對菲律賓到今天對日本，球隊一開始在防守上提供大量壓迫，看得到防守氣勢，陣中高大球員藉由這些過程，讓之後不管對韓國或速度更快球隊，可以在防守上有更多優勢。

連續兩場比賽都在進攻端大殺四方的阿巴西賽後說，很開心幫助球隊贏球，上半場強轟25分，主要是手感不錯、隊友做球給他得分，整場比賽也沒想太多，就是按照平常節奏，儘管下半場得分較少，也是努力執行教練指示的戰術。

對於瓊斯盃首戰末節受傷的射手盧峻翔狀況，桑茂森回應，目前希望盧峻翔歸隊時間，大約是瓊斯盃打完第4天休息1天後，這個盃賽的第6天回來，「目前盧峻翔活動度不錯，也希望可以到亞運和大家一起作戰。」

桑茂森也提到藍隊陣中老大哥劉錚的狀況，表示：「劉錚從集訓到瓊斯盃全勤也以身作則，這兩個月過程中，在友誼賽造成腳踝輕微扭傷，包括瓊斯盃前對白隊最後一次友誼賽也扭到，這兩場比賽都會徵詢他的想法也全力保護他，他活動之後感覺可以打，只可惜跳躍部分還是有點影響到，讓他無法完全發揮跳投能力，投籃選擇就會猶豫較多。」

桑茂森也感謝瓊斯盃賽前兩天加入的林秉聖、張家禾與魏嘉豪3位防守有一定能力的球員加入，因為藍隊打法跟3人所屬球隊有些雷同，3位好手加入也對球隊化學變化起到蠻好作用，因為瓊斯盃是9天8場賽事，也要遇到連續出賽，對於習慣打一休一的職業球員不容易，團隊也全力維持球員出賽狀態、了解身體狀況，來讓人員進行更好的調度。