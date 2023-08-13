無人機國家隊成立，滿週年，雷虎科技（8033）12日特別在活動中，展出最新結合以色列軍用科技的商用無人機。這是一款類似民用小型無人機，專門給小型部隊在戰場上，作為視距外的「短程偵察」（SRR）使用。

雷虎發表新型TM-450小型四軸無人機，專注商用軍用市場，展現政府對國家無人機產業的重視與支持。

總統蔡英文去年8月13日親臨嘉義縣亞創無人機AI中心，無人機國家隊成立滿週年，雷虎科技特別在活動中，展出最新結合以色列軍用科技的商用無人機。這是一款類似民用小型無人機，專門給小型部隊在戰場上，做視距外的短程偵察（SRR）使用。

雷虎科技董事長陳冠如，向獲選五星縣長嘉義縣長翁章梁展示出自製研發可攜帶型的商用機型無人機「雷虎 TETTRON TM-450」，這款無人機，將主要應用於軍警、政府、海巡、消防，及工業領域，以因應地緣政治變動及俄烏戰爭所引發的無人機需求增加趨勢。

雷虎計劃9月台北航太國防展亮相，從俄烏戰爭的案例中，可以發現小型無人機已成為前線不可或缺的裝備，無論是偵查、甚至直接攻擊，都改變戰術運用的規範，美國陸軍也加速提升小型無人機偵查能力。

值得注意的是，中國已加強管制無人機廠，如大疆科技（DJI）的出口，同時，美國無人機獨角獸公司SKYDIO也已正式宣布專注於開發滿足軍警政府需求的無人機。

雷虎科技的這款最新商用無人機，全機輕量化約2公斤（Kg）及採可折疊機身設計，採用台灣製造（MIT）及台灣盟國科技產品，完全排除紅色供應鏈，提供最高等級資訊安全保護，搭載全球最先進以色列NextVision微型無人機光學/紅外線三個鏡頭，20倍以上變焦，使用NVIDIA晶片，具強大AI影像辦識及追蹤功能，對全球軍警政府及工業界，將有極大的助益。

在此背景下，此產品預估帶來不可限量的前景，預計對雷虎營收將如虎添翼。