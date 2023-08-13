近日兩岸關係緊繃，中共殲10、殲16等各型戰鬥機不斷擾台，其中有幾架戰機都曾逾越中線並抵近24浬線。對此，退役少將栗正傑13日就表示，「大家都以為說共機擾台，穿過中線，甚至於逼近24海浬，這不是最可怕的，真的要擔心的反而是殲-20這種，他的飛行時間只要15分鐘就可以到台灣，我覺得這才是對付我們最可怕的武器」，引發討論。

栗正傑13日在政論節目《新聞大白話》中表示，「大家都以為說共機擾台，穿過中線，甚至於逼近24海浬，這不是最可怕的，飛給你看就是不可怕，這表示我就是在這邊，讓你瞄，那他有沒有讓你看不到的？」栗正傑強調，「有，就是殲-20，真正可怕的是殲-20，從殲-20的駐地飛到台灣來，以他現在渦扇10的引擎，還沒換裝渦扇15，現在渦扇10大概15分鐘可以飛臨台灣，我們的雷達不見得偵測得到」。

栗正傑最後更說，「真正對台的威脅，現在飛給你看的殲-10、殲-16，我們都不必擔心，因為他飛給你看，表示不會攻擊你，真的要擔心的反而是殲-20這種，沒給你看到的飛機，而且他的飛行時間只要15分鐘就可以到台灣，我覺得這才是對付我們最可怕的武器」。