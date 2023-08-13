英國國防部今天表示，俄羅斯實際上有可能已不再資助傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）的活動，出資者可能換成俄國的盟邦白俄羅斯，而非克里姆林宮。

路透社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國國防部在社群媒體X平台發布每日公告指出，瓦格納集團所有人普里格津（Yevgeny Prigozhin）6月帶頭對俄軍高層發動兵變失利後，俄國政府已採取不利普里格津其他若干商業利益的行動。

英國國防部說，「如果俄國政府不再資助瓦格納，第2個最合理的金主就是白俄羅斯當局」，這麼一來將消耗白俄的資源。

英國國防部表示，瓦格納集團正逐步縮編和重組，以在財務吃緊之際，節省人員薪酬支出。

瓦格納集團的短命兵變，對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）構成掌權20多年來的最嚴峻挑戰。

瓦格納戰士已按照白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）居中斡旋的協議，遷往白俄羅斯，這令白俄的鄰國波蘭提高警覺。

普里格津於6月發動兵變之後並未保持低調，事件過了幾個星期，他又在聖彼得堡（St. Petersburg）的俄羅斯-非洲峰會（Russia–Africa Summit）場邊現身，與中非共和國的顯要握手。

不過當時他身穿POLO衫和牛仔褲，外型看起來比過去幾個月溫和，而非他個人Telegram頻道訂閱戶習慣的迷彩服和戰術裝備打扮。