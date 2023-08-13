女星林艾融（Irene）是中職樂天桃猿主場活動主持人，因為甜美臉蛋和火辣身材，被封為「最正MC」，先前她也曾是LamiGirls啦啦隊成員，還人氣高到發行個人寫真。林艾融不久前參加網紅Joeman的影片企劃，獲得精品比基尼一套；近日她親自實測「被建議不能下水」的奢華比基尼，結果差點嚇壞粉絲。

林艾融不久前參加Joeman頻道平價對決奢華比基尼的企劃，獲得要價近3萬元的奢華比基尼，因比基尼是棉質編織設計，品牌官方建議「不能下水」，主要是提供拍照用途；沒想到林艾融去峇厘島度假，特地帶著這套比基尼，因為很多粉絲好奇下水後會怎樣，她決定要大膽實測。

林艾融大膽實測被建議不能下水的奢華比基尼，曼妙身材全被看光。（圖／摘自林艾融IG）

影片中林艾融穿上比基尼在飯店泳池測試，在泳池邊擺拍完，直接走下泳池玩瘋了，她的曼妙身材也一覽無遺，比基尼看起來隨時都可能鬆脫，令粉絲看了臉紅心跳；事後林艾融分享測試結果，原本還很擔心，但下水後還是「穩穩的」，也有特別小心將比基尼陰乾，沒太大問題。

不過，影片底下仍有許多貼心網友留言，「好可愛，要注意別走光」、「這件材質不適合下水游吧！下水已經很勉強，要注意點」、「人漂亮穿什麼款式比基尼都漂亮」、「太好看了，但還是要小心」；且Joeman也現身表示讚嘆，「竟然真的下水」。