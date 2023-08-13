夏威夷毛伊島8日爆發野火，疑似因為警報系統失靈，許多民眾來不及逃生，至今已造成93人死亡，是美國百年來最慘重的野火事故。當局目前出動了尋屍犬進入災區搜索，惟受災面積廣大，目前尋覓範圍僅覆蓋3%。確切起火原因仍有待進一步調查，不過專家初步研判，可能和強風吹倒電線有關。

搜救人員帶著搜救犬，進入毛伊島重災區「拉海納」鎮。（圖／美聯社）

根據《衛報》、《紐約時報》13日報導，毛伊島災區再傳出壞消息，死亡人數攀升至93人，夏威夷州長葛林（Josh Green）召開記者會表示，目前救難人員正在災區搜索，尋找罹難者遺體，估計行動範圍將至少涵蓋5平方英里（約13平方公里），但目前進度只完成了3%。

放眼望去，拉海納鎮幾乎全被野火摧毀，重建金額恐達數十億美金。（圖／路透社）

「這是無法形容的一天，」葛林說出視察災區的感想，重申在未來幾週內，死亡人數「還會再增加」。毛伊島這場野火燒出夏威夷有史以來「最嚴重的天災」，根據美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）估計，島上至少2,200棟建築全毀或半毀，影響面積超過850公頃，重建所需金額高達55億美元（約新台幣1.75兆元）。

這場野火主要受到夏威夷南方颶風「朵拉」（Dora）強風助長，加上環境乾燥、低濕的雙重影響，釀成如此慘重的災情。《紐約時報》引述專家表示，火災最初發生的原因，可能是強風吹落電線、引發野火，一路延燒到西海岸觀光小鎮「拉海納」（Lahaina）。至於詳細起火原因，仍有待進一步調查釐清。