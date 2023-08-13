基隆市大武崙沙灘海域昨（12）日發生溺水事件，因為離岸流發生意外造成3人死亡，學者專家建議，一旦您被捲進離岸流中，千萬不要慌張、也不要試圖抵抗，離岸流離海岸越遠、則力量越弱，順著水流向兩邊游出去，就能逃離離岸流。

離岸激流往外吸的瞬間力道非常強但不持久，大多只能行進10公尺、20公尺，距離很短，但民眾突然被海浪推倒，時常會緊張、害怕。前消防員洪采陽因為這兩天的海岸溺水意外，分享幾年前寫過的離岸流科普文章，教民眾認識離岸流和逃離方法。

海水因為風力、重力、地球自轉的柯氏力、洋流、地形摩擦力以及各種原因往岸上運動時，眾多合力會造成海水以圓周運動向著海岸線移動。當水比較深的時候，波浪的幅度小；而當海底地形有凸起、或是突然變淺時，會由於大量海水湧上、上層的海水波峰移動速度比下層海水的波谷更快，而造成「碎浪」，也就是您所看到的白色浪花。

當水比較深的時候，波浪的幅度小；而當海底地形有凸起、或是突然變淺時，會由於大量海水湧上、上層的海水波峰移動速度比下層海水的波谷更快，而造成「碎浪」，也就是您所看到的白色浪花。（圖／翻攝洪采陽 （鱷魚大俠）臉書）

一般而言，海岸線都不是平直的。「凸出」的海岸線，通常外邊的海底地形都相對比較淺一點 (因為那個地方耐海水侵蝕比較強)、也容易形成碎浪。反之，在海岸上如果看到不太形成碎浪的區域，海水就會比較深。

當大量的海水往岸上打來時，海水必定要再往後退回海裡。此時，由於海岸線的「凸邊」一直源源不絕的有碎浪打上來、因此海水便容易沿著深度比較深的「凹邊」退回海中，就形成了所謂的離岸流 。

當大量的海水往岸上打來時，海水必定要再往後退回海裡。此時，由於海岸線的「凸邊」一直源源不絕的有碎浪打上來、因此海水便容易沿著深度比較深的「凹邊」退回海中，就形成了所謂的離岸流 。（圖／翻攝洪采陽 （鱷魚大俠）臉書）

離岸流是非常強勁的水流，倘若遇到潮汐、又或者海底地形深淺差異特別大的地方，即使您的泳技高明，也是極難抵抗。這些危險的離岸流出現的位置，都是乍看之下「沒有浪、好像很安全的地方」。

這些危險的離岸流出現的位置，都是乍看之下「沒有浪、好像很安全的地方」。（圖／翻攝洪采陽 （鱷魚大俠）臉書）

一旦您被捲進離岸流中，千萬不要慌張、也不要試圖抵抗。離岸流離海岸越遠、則力量越弱。這是一個離岸流和沿岸流的示意簡圖。離岸流在離開岸邊一段距離後，被沿岸流壓縮、幅合之後，形成一個很像是 「頸」 和「頭」的水流結構。鱷魚用黑色虛線畫起來的位置，就是「頸」部的位置；順著該處的水流向兩邊游出去，就能逃離離岸流。

一旦您被捲進離岸流中，千萬不要慌張、也不要試圖抵抗。離岸流離海岸越遠、則力量越弱。（圖／翻攝洪采陽 （鱷魚大俠）臉書）

如果水的清澈度良好且正好是沙岸，您可以觀察一下水底，會有一條條的沙紋。這些沙紋由於慣性與浪的圓周運動特性，會與海岸線平行。還記得我們上面提過：海岸線的「凸邊」容易有碎浪往岸上打、而「凹邊」容易產生離岸流將人捲進海中。

如果水的清澈度良好且正好是沙岸，您可以觀察一下水底，會有一條條的沙紋 。（圖／翻攝洪采陽 （鱷魚大俠）臉書）

因此當您看得見海底時，請冷靜的尋找這些沙紋的凸點連線，試著從離岸流減弱的「頸部」或「頭部」，游向您最近的一條凸點連線。如此一來，往岸上打的浪花，就會將您帶回岸邊，而不必自己很費力的掙扎游回。

那您說，怎麼知道離岸流現在是在頸部或頭部的位置？很簡單，頸部的位置大約與沿岸流的位置相當，也就是您在海面上看到 「海浪開始要形成白色浪花」的那個深度附近而已。

只要您能逃離離岸流，以45度到90度斜切或垂直於流向的方式游出，您就能讓浪花帶您打回岸上，從而得救了。

《結論》

1、下水前先觀察海岸線的凹凸狀況。越是凹凸得頻繁的海岸線，凹邊外面產生離岸流的機會就大。

2、當您還沒下水前，應該先觀察一下海流的方向與浪花。深水的地方不產生白色碎浪。

3一樣這種只有直直一條沒有產生浪花的地方，更是不要在那附近玩水。

3、不幸被捲進離岸流中時，放鬆身體，不要掙扎也不要抵抗。待海流將您帶到浪花開始要破碎的那個深度時，再試著以平行海岸線的方向，順著往旁邊游。

4、離岸流的頭部寬度，通常只在10到數百公尺寬 (而且常常只有十來公尺而已)，向外放鬆漂流，逃離的難度其實不高，不必自己嚇自己。

5、如果在水底看得到沙紋，快速找到一條沙紋凸點的連線，往那邊游去，再順著那個方向，就會有水流幫助您回到岸邊。

提醒三件小事：

1、請盡量到有救生員駐紮的安全戲水地點玩水，即使您對自己的水性再有自信，一旦出事，旁邊沒人知道你發生意外都是不好的。

2、暑假有很多的救生班與游泳班。不需要學到會救人，可是台灣到處都是河流和海域，您至少應該要學到可以自保、不致在水中慌張無措的程度。

3、在水域一旦發生了任何危險，第一時間記得要大聲呼救、引起旁人注意，之後再按照各種自救的原則保護自己。

文章引用：洪采陽 （鱷魚大俠）臉書