國民黨總統參選人侯友宜10日下午到大里區內新市場，與台中市第七選區立委參選人林家興一同掃街拜票，現場婆婆媽媽化身小迷妹，直喊「侯友宜我愛你！」一把抱住，令他深深感受到鄉親的熱情。退役少將栗正傑13日在《鄭亦真辣晚報》節目強調，他看到侯友宜切豬肉、秤豬肉的畫面，很到位，也非常感動，建議他可以常做這種動作。除了讓攤販覺得接地氣外，婆婆媽媽也會很有認同感，覺得侯跟百姓日常生活接近。

「昨天我看到那個鏡頭非常感動，就是看到侯友宜去賣豬肉，很到位耶！」栗正傑表示，看他那種切豬肉的樣子，還有秤豬肉那種感覺，就真的跟一個豬肉攤販一樣！「我建議侯友宜，這種動作可以常做！」第一個就是接地氣，攤販他們會覺得說：你是我們自己人！看你賣豬肉那個動作就知道。第二個是經常去市場買豬肉的那些婆婆媽媽，會有認同感。

侯友宜掃大里區內新市場到豬肉攤時，化身臨時攤主，熟練地切起肉、打包，現場賣起豬肉。（資料照／潘虹恩攝）

栗正傑強調，可能不只韓粉，你到南部去做這種動作，「對南部人來講，非常非常地受用！」因為他們會覺得說，你會做這種跟我們日常生活接近的動作，而不是在講一些高空、政治人物的話，「我覺得會非常有作用！」