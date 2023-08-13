每個人面相或多或少都有些特徵，在命理有著許多解釋，就有一名女子與男友交往三年，一路都很順利，未料首次見家長時卻被嫌棄「有虎牙」，男友媽媽批評是剋夫命，還要求女子磨掉虎牙才能進門，遭遇引起網友討論，認為男友媽根本就不喜歡女生，不如快點分手停損。

一名網友在Dcard發文抱怨，身邊女性友人與男友交往三年，論及婚嫁約雙方家長見面，女友人爸媽完全接受男友條件，不料男友媽媽卻嫌棄女方「有虎牙看起來是不服輸好強的女人」，擔憂婚後不會好好伺候丈夫，甚至說有虎牙是剋夫命，男友之後也勸說女友人磨掉虎牙就能順利進門，男方父母態度也很強勢，認為做不到就乾脆分手。原PO感慨，就算自己看不下去，但無奈女友人仍不想放棄這段感情。

貼文引起熱議，許多人砲轟男方太扯，「超傻眼，是生在古時候喔！現在都不是虎牙很可愛嗎？」、「重點是男友居然是站在他媽媽那邊，叫她去磨虎牙？這種男生不嫁也好欸」、「這磨的不是虎牙，是尊嚴」、「拜託叫你朋友快分，腦袋想清楚，不然婚後只會是地獄」、「還沒嫁進門就有這種無理要求，嫁了還不知道會怎樣亂搞，快逃最好」。

也有網友認為純粹是男友媽媽不喜歡女生，「故意刁難而已！要看清」、「趕快叫她分手啊！對方就不喜歡，在找藉口刁難欸」、「對方是根本就沒有讓妳朋友有入門的機會，叫妳朋友不要那麼卑微了，什麼時代了還有那麼可笑的思想」、「讓你朋友看開點，這種理由好蝦，不理解都什麼時代了還有這說法」。

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