根據大陸央視報導，13日16時15分左右，受強對流天氣影響，江蘇省鹽城市大豐區部分鎮出現龍捲風自然災害，導致造成2人死亡、15人受傷，目前傷者均已送醫救治，無生命危險。

經專家鑒定，該龍卷等級為EF2級（中等強度）。據初步核查有283戶農房受損，32條蔬菜大棚受損，受災情況正在進一步核查中。目前，受災群眾均已妥善轉移安置，災後恢復重建工作正在展開。

公開資料顯示，EF2級龍捲風的風速為每小時191至260公里，這種龍捲風的風力能將沉重物品吹出將近數百公尺遠，能夠掀翻汽車，甚至將大樹連根拔起，會將屋頂和牆壁一起吹走，其破壞程度比較大。

據極目新聞引述鹽城市大豐區萬盈鎮金龍村村民馮先生說，下午4點左右龍捲風所經之處房屋受損，農作物成片倒伏。據他看到的情況，龍捲風形狀會發生變化，有時像一根線，有時是漏斗形狀，龍捲風大約持續了10幾分鐘。

馮先生說，看到有5、6棟紅磚房連根倒掉，村裡子有人員傷亡，一名老人被吹入河中，還有村民被房子掉下來的木頭砸傷後腦勺。