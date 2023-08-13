28歲韓國女星高旻示出道7年，擁有多部代表作，不論是在《Sweet Home》中的芭蕾少女，或是在《五月的青春》中的堅強護士，角色跨度極大，不斷挑戰自我的她近日更在電影《神鬼海底撈》中，超齡演出茶館老闆娘，化上海鷗眉、藍色眼影、超濃睫毛、大紅唇的復古妝容，讓觀眾差點認不出，近日接受本報獨家專訪時，也分享了該片的拍攝秘辛。

高旻示笑曝，當初定妝時看到鏡子中的自己，確實也感受到巨大的衝擊，「後來發現劇組考證做得相當確實， 70年代的歌手真的也是這樣的裝扮，就覺得跟著導演做就行了，決定豁出去」，自己也是越看越滿意，最後更是滿意度高達250％，並稱該角色和自己的演藝之路其實很像，「她一路從茶館服務生拼到老闆娘，我也是出道至今一步步地成長，慢慢當上女主角」 ，更不忘補充「還有可愛與幹練美兼具」。

高旻示化上70年代復古妝容，讓觀眾差點認不出。（車庫娛樂提供）

電影裡，她與金憓秀、廉晶雅2位影后同台飆演技，3位美女私下在片場則是常交流保養秘招，高旻示透露「憓秀前輩非常認真在照顧自己的肌膚，也會送我們她常使用的面膜當作禮物，因為這部片很多外景，長時間在大太陽底下拍攝，皮膚就會變得非常敏感，所以每次收到都超感恩，會直接在休息室裡拿出來敷一下」，廉晶雅則是在飲食方面相當注重，除了不斷攝取水份外，也幾乎不會碰零食，頂多吃個堅果解解饞，2位美魔女為了外貌作出的努力，讓她深感佩服。

高旻示與金憓秀（左）、廉晶雅（右）2位影后同台飆演技。（車庫娛樂提供）

高旻示也分享這次劇組的感情真的非常好，演員群和工作人員們還額外拍攝了一支MV，「朴正民歐爸親自擔任導演帥氣地完成了這支影片，他甚至還花錢買了剪輯軟體」，認為是個美好的回憶，「大家看到也一定都會很開心」。

高旻示本月27日將首度來台出席醫美活動。（優擎科技提供）

另外，她的韓文名字，拆開後也可以翻譯成「苦惱（고민）／時（시）」，高旻示笑說，確實以前就很常被拿來開玩笑，也分享她近期最大的苦惱，就是如何讓《神鬼海底撈》票房更好，以及報答支持的影迷們，「因為我是這個劇組的老么，所以宣傳的責任就在我身上了」，在高旻示的IG上也能看到相當都會一一分享參與映前、映後的網友標記她的內容，可說是相當親民，她還表示「還有我也得自己製作一些新的東西給大家看嘛，有努力把前輩們拍得漂亮一點，然後再把這些部分上傳給大家看」，而《神鬼海底撈》目前在韓也已突破400萬觀影人次，成功突破損益點，看來高旻示的功勞也不小。