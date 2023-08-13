香港男星何浩文因在三級片《鴨王》中全裸演出一炮而紅，成為王晶愛將，之後憑著話題劇集《一舞傾城》人氣直線上升，近日有網友搭地鐵時巧遇他，並將照片分享到社群，引起熱議。

有網友在小紅書曬出搭地鐵時巧遇何浩文的照片，並寫下「香港地鐵遇見一位演員大家知道是誰嗎？」只見何浩文沒任何遮掩，戴著耳機、拿著書認真觀看，而身邊的人似乎也沒認出他，引來網友紛紛留言議論。

網友在地鐵上巧遇何浩文。（圖／取自小紅書）

不少人叫出他代表作名字「鴨王」，大讚他很帥，還有人認為在現在3C發達的世代，竟然有人不玩手機而是看書，直誇「好難得人人拿著手機時還會有人拿著書看…鼓勵」、「真的很接地氣」、「不看手機看書，這個行為我愛了，又帥又有魅力」。

何浩文曾和袁駿傑、喇英和楊尚斌組成男子跳唱組合Bro5，不過發展平平，2012年憑著在電影《喜愛夜蒲2》飾演帥氣警察，人氣急速攀升，之後被導演王晶相中，擔任《鴨王》的男主角，並全裸上陣一脫成名，讓他也擁有「鴨王」的稱號。