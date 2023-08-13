許多人去餐廳吃飯時都會選擇肉食，此時餐點有沒有熟是一件很重要的事。一位男子近日在餐廳點了一份雞翅，上桌後他把雞翅撕開，沒想到和骨頭連接的雞肉仍是粉紅色，餐廳卻聲稱那只是肌紅蛋白所致，貼文曝光後引發熱議，有前輩警告他若隨意食用，恐會因此罹患急性腸胃炎，另外也有內行人指出，雞翅沒熟恐是店員退冰不夠所致。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，當時他向店員反應雞翅狀況，結果卻被打了回票，「他們說這有熟，只是肌紅蛋白問題⋯」，原PO只能接受這個解釋，不過仍不敢將雞翅吃下肚。

對此，許多網友紛紛回應，「肌紅蛋白，肌他老木啦沒熟就沒熟！」、「我用生命保證這沒有熟」、「我用我的便秘保證這個沒有熟」、「身為中餐廚師，我認為沒熟，叫他賠1份吧」、「就跟酸掉了一樣，老闆會回你是醋，我們加了醋」。

有不少前輩分享吃下去的經驗，「上次我就是吃了這樣的烤雞軟骨，急性腸胃炎，吊了2瓶水」、「這我腸胃敏感的絕對急性腸胃炎！別問我為什麼…因為不是第一次急性腸胃炎」；另外也有內行人分析，「沒完全退冰就下去炸了才會導致這種情況！肉類最怕這樣子做！」、「沒退冰好就下去炸，裡外溫差大外面熟了，裡面還是生的」、「退冰不足下去料理的結果」。