新北市永和分局警方今（13日）凌晨1時許接獲報案，一名張姓男子（41）在永和區信義路一處公寓，因為喝酒醉竟抓狂不停敲打鄰居家門，並且不停地亂大吼大叫，警方到場制止，但男子不聽勸，警方只好將他上銬帶回管束，並通知其母親到派出所陪同，直到3時許酒醒後由母親帶返；而張姓男子的身分最後被證實就是藝人張立昂。

據了解，張立昂和劉奕兒主演的戲劇《鬼之執行長》，日前剛殺青、播畢，昨晚舉辦殺青宴，未料張立昂喝醉後卻在住家大鬧，鄰居報警後被上銬帶走。對此，經紀人也代為道歉，「非常抱歉做了不好示範。

經紀人表示：「不好意思，on檔戲的這幾個月來拍戲壓力真的很大，殺青後朋友們幫忙慶祝，比較放鬆的情況下不小心就喝醉，已經有趕緊向鄰居道歉。酒後失態做了不好的示範，感到相當的懊悔與抱歉，不好意思，私人行為驚動到大家。」

其實，這不是張立昂第一次酒後失態，2018年拍完《三明治女孩的逆襲》後，也在殺青宴上喝醉，當時女助理送他回家時，被拍到拉扯畫面，他事後澄清沒有曖昧行為，也對女助理感到抱歉，並承諾以後若有殺青宴「絕對滴酒不沾」，沒想到這次卻又因酒誤事。

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