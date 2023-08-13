根據新華社7月21日報導，中俄「北部聯合2023」海上軍演於7月20日上午8時在日本海某海域拉開序幕，而美國則派出4艘柏克級驅逐艦進行監控。前海軍艦長呂禮詩解讀，中俄編隊只要航向北極圈的北方航路再出來，就是大西洋，是這才是美國真正擔心的地方！
而前海軍艦長呂禮詩在臉書指出，中俄海上軍演計11艘軍艦出現在阿拉斯加海岸附近，根據《華爾街日報》報導，這似乎是接近美國海岸的最大海上編隊。
美國國防部表示，班福特號（USS Benfold DDG 65）、馬侃號（USS John S. McCain DDG 56）、鍾雲號（USS Chung-Hoon DDG 93）及芬恩號（USS John Finn DDG-113）等4艘柏克級驅逐艦進行監控。
呂禮詩分析，這代表著共軍艦隊也開始對美國進行「抵近偵察」，且每年的8、9月日北極海最適合航行的時間！
呂禮詩提到，2015年共軍編隊首次進入阿留申群島12海浬領海，當時美國國防部發言人表示，解放軍是根據《海洋法公約》進行美國領海的合法穿越。
但是今年第七艦隊則是派了4艘柏克級驅逐艦監控中俄聯合編隊，由任務屬性研判，班福特號（USS Benfold DDG 65）及芬恩號（USS John Finn DDG-113）兩艦近乎是緊急出港、日夜兼程趕到。
呂禮詩10日在楊永明主持的網路直播《廣角智庫》解讀，穿越白令海峽往北到北極圈，一邊靠俄羅斯是北方航路，靠加拿大是西北航路，以前長年冰封，但地球暖化後不一樣了。中俄編隊只要走北方航路再出來，就是大西洋，這才是美國真正擔心的地方！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。