「最美飯店女王」張綉菊出任全球城市小姐選拔大賽台灣賽區大會會長。(中華全球城市選拔協會提供)

全球城市形象大使暨全球城市小姐選拔大賽主題是「高質文教．光耀城市」，強調的正是培養年輕人文教涵養與公益的精神，台灣賽區總決賽將於8月20日在台北美福大飯店舉行。

亮眼的是，今年台灣賽區大會會長由「最美飯店女王」張綉菊出任，她自謙第一次參與選美大賽，抱持學習與公益精神，希望多跟年輕人交流，一起為社會奉獻心力。

張綉菊與「中華全球城市選拔協會」創辦人張如君同為「高雄女兒」，在房地產界赫赫有名，目前為台南巨地花園渡假酒店董事長。疫情期間，張綉菊率領工作團隊挺過飯店業的黑暗期，在南科業績逆勢成長，交出漂亮成績單，令許多同行嘖嘖稱奇。

熱心參與許多公益活動的張綉菊表示，希望可以跟所有參賽選手一同為社會奉獻心力，身為台灣賽區大會會長的她，認為「美的標準」應該具備心存善念，積極面對挑戰以及幫助需要幫助的人這些特質，同時她也認為年輕人不應該過度依賴網路世界，而應該在真實的世界當中勇於冒險接受各種挑戰。

全球城市形象大使選拔大賽的選手被稱為「溫暖女孩」，以青春靚麗、善愛關懷、富有才藝、正能量著稱。創辦人張如君希望參賽選手都能具有溫暖和良善特質，也因為她的嚴格把關，選拔大賽近幾年也成為教育界熱烈參與的盛事，今年就有不少高中和大學院校校長和老師帶隊參與選拔大賽，競爭激烈。