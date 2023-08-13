現年29歲的日本泳將瀨戶大也過往在2016的巴西里約熱內盧奧運會中拿下400公尺個人混合式的銅牌，並以超高顏值及優異的游泳實力而有著「最帥奧運泳將」的別稱。誰料，近日疑似有他的「不雅露點照」在社群上流傳。對此他也發聲回應了。

瀨戶大也今(13)日突在各個社群平台上發聲，除了在IG上以限時動態的形式外，也在X(前身為推特)上曬出以「關於社群上散播的謠言」為題的同篇聲明，表示近日有大量關於瀨戶大也的淫穢圖片、私訊交流的對話在各大社群平台上流傳，且有許多惡意帳戶試圖利用相關內容，使用在付費成人網站上。另外，他也澄清：「相關內容是惡意捏造，毫無根據的惡作劇。」並且已經報警處理，也會採取法律手段應對。

此外，瀨戶大也指出目前在新教練帶領下，更新訓練方法及生活方式，將全心全意投入游泳之中，指出會透過「游泳」，證明自己改過自新，更於文末對粉絲喊話：「今後我會和所有的工作人員一起繼續努力，給大家帶來更好的成績。」並對擔心他的粉絲道歉。

事實上，瀨戶大也2017年與跳水女神馬淵優佳結婚，但2020年卻被爆出與一女子驅車前往賓館共處約1個半小時時間，雖然當時他與妻子皆發聲向社會大眾道歉，且女方表示：「會盡力彌補讓大家重拾信任。」看似打算原諒男方。然而，據日媒《週刊新潮》報導，瀨戶大也不僅出軌空姐，還與一名酒店女公關有染，消息曝光後，使他的風評一時間跌落谷底，遭網友罵翻。

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